Отопительный сезон стартует в Ижевске 9 сентября

СЕГОДНЯ 06:21 2019-09-06T06:21:53+03:00

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9 сентября в Ижевске начнут отапливать детские сады и школы. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава города Олег Бекмеметьев.

-В дома тепловой ресурс подается, если в течение пяти дней среднесуточная температура составляет +8 градусов и ниже. Пока такой температурный показатель не достигнут, но жители могут подключиться к отоплению раньше установленного норматива, - сообщил глава города.

Отопительный сезон начинается после постановления администрации города. Чтобы тепло подали в дома раньше, нужно обратиться в управляющую компанию. Там направят запрос в теплоснабжающую организацию. Если дом уже готов к отопительному сезону, отопление включат раньше, чем выйдет постановление администрации города. Однако из-за этого вырастет плата за «коммуналку». Кстати, постановление администрации города тоже не гарантирует, что тепло сразу появится в квартирах: это произойдет, только если «управляйка» откроет задвижку и пустит теплоноситель в дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU