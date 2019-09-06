Отопительный сезон стартует в Ижевске 9 сентября
9 сентября в Ижевске начнут отапливать детские сады и школы. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава города Олег Бекмеметьев.
-В дома тепловой ресурс подается, если в течение пяти дней среднесуточная температура составляет +8 градусов и ниже. Пока такой температурный показатель не достигнут, но жители могут подключиться к отоплению раньше установленного норматива, - сообщил глава города.
Отопительный сезон начинается после постановления администрации города. Чтобы тепло подали в дома раньше, нужно обратиться в управляющую компанию. Там направят запрос в теплоснабжающую организацию. Если дом уже готов к отопительному сезону, отопление включат раньше, чем выйдет постановление администрации города. Однако из-за этого вырастет плата за «коммуналку». Кстати, постановление администрации города тоже не гарантирует, что тепло сразу появится в квартирах: это произойдет, только если «управляйка» откроет задвижку и пустит теплоноситель в дом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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