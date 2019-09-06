Есть вопрос: где поставить бесплатную прививку против гриппа в Ижевске?

СЕГОДНЯ 16:09 2019-09-06T16:09:59+03:00

При себе надо иметь паспорт и полис

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В Ижевске стартовала вакцинация против гриппа. В сентябре все желабщие могут сделать прививку бесплатно.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, мобильный пункт вакцинации будет работать в торговом центре «Матрица» (Баранова, 87).

Время и дата работы прививочного пункта: 7, 12, 14, 21, 28 сентября (с 12:00 до 15:00) и 19 сентября (с 18:00 до 20:00).

ВАЖНО! При Себе нужно иметь паспорт и полис.

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ИСТОЧНИК KP.RU