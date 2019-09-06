Есть вопрос: где поставить бесплатную прививку против гриппа в Ижевске?
В Ижевске стартовала вакцинация против гриппа. В сентябре все желабщие могут сделать прививку бесплатно.
Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, мобильный пункт вакцинации будет работать в торговом центре «Матрица» (Баранова, 87).
Время и дата работы прививочного пункта: 7, 12, 14, 21, 28 сентября (с 12:00 до 15:00) и 19 сентября (с 18:00 до 20:00).
ВАЖНО! При Себе нужно иметь паспорт и полис.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Почти 200 000 рублей похитили у жительницы Удмуртии под предлогом выплаты компенсации за купленные БАДы
Пешеходную дорожку на аллее ветеранов в Ижевске ремонтируют
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»