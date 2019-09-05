2019-09-05T15:33:21+03:00
Общество

Пешеходную дорожку на аллее ветеранов в Ижевске ремонтируют

Она находится на улице Татьяны Барамзиной
Анастасия Захарова
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Фото: Instagram Олега ГаринаФото: Instagram Олега Гарина
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На аллее ветеранов по улице Татьяны Барамзиной начался ремонт. Об этом сообщил в Instagram председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин.

- Работы начались во многом благодаря настойчивости и постоянной совместной работе с жителями, которые душой болеют за это место. Здесь гуляет много родителей с детьми, бабушек с внуками, ребята ходят в школу. Аллея важна не только как прекрасное место для отдыха и прогулок, но и как память поколений. Отличный подарок к 75-летию Великой Победы! - написал Олег Гарин.

В прошлом году на аллее установили ограждения вдоль проезжей части. В этом году делают новую дорожку. Сроки окончания ремонта Олег Гарин не указал.

Напомним, на реконструкцию всех тротуаров в Ижевске требуется 860 млн рублей. Нужно отремонтировать 340 участков. В этом году ремонтируют 25 тротуаров в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Еще 11 тротуаров сделают за счет экономии средств на оптимизации муниципальных служащих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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