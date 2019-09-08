Писатель Януш Леон Вишнесвкий посетил музей-усадьбу П. И. Чайковского в Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:59 2019-09-08T08:00:38+03:00

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Польский писатель Януш Леон Вишневский съездил в музей-усадьбу П. И. Чайковского в Воткинске. Об этом сообщается на официальной странице музея «ВКонтакте».

- Гость отметил, что экскурсия по дому детства и рассказ экскурсовода вдохновили его на написание романа. Надеемся, что он будет о Чайковском, - сообщают в музее.

Сам Януш Вишнесвский признался, что Чайковский играет большую роль в его жизни.

Януш Леон Вишенвский посетил Удмуртию в рамках фестиваля «Читай, Ижевск!». За несколько дней прошло несколько творческих встреч с автором, он дал четыре интервью. Одно из них писатель дал радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+).

Януш Вишневский - ученый, доктор информатики и доктор химических наук, автор бестселлера «Одиночество в сети», один из самых известных писателей современной Польши. Писатель работает в научном институте в Германии, но в последние годы преимущественно живет в польском Гданьске.

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ИСТОЧНИК KP.RU