Памятник Галине Кулаковой открыли в Удмуртии
В комплексе «Камские дали» в Воткинском районе открыли памятник знаменитой лыжнице Галине Кулаковой. Об этом сообщает администрация Воткинского района.
-Все желающие могли сфотографироваться с всемирно известной лыжницей на фоне памятника, а также приобрести книгу «Королева по имени Галина» и получить ее автограф, - говорится в сообщении.
На памятнике перечислены все спортивные достижения спортсменки. Фигура Галины Кулаковой изображена в полный рост.
Сейчас спортсменке 75 лет. Галина Кулакова - четырехкратная Олимпийская чемпионка, родившаяся в деревне Логачи Воткинского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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