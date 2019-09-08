Памятник Галине Кулаковой открыли в Удмуртии

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-08T12:06:08+03:00

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В комплексе «Камские дали» в Воткинском районе открыли памятник знаменитой лыжнице Галине Кулаковой. Об этом сообщает администрация Воткинского района.

-Все желающие могли сфотографироваться с всемирно известной лыжницей на фоне памятника, а также приобрести книгу «Королева по имени Галина» и получить ее автограф, - говорится в сообщении.

На памятнике перечислены все спортивные достижения спортсменки. Фигура Галины Кулаковой изображена в полный рост.

Сейчас спортсменке 75 лет. Галина Кулакова - четырехкратная Олимпийская чемпионка, родившаяся в деревне Логачи Воткинского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU