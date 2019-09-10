2019-09-10T06:04:17+03:00
Общество

В детские сады и школы Ижевска начали подавать тепло

Отопительный сезон стартовал 9 сентября
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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9 сентября в Ижевске стартовал отопительный сезон. Первыми тепло начали получать детские сады и школы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Запуск тепла в социальные учреждения и жилые дома пройдет поэтапно, чтобы обеспечить необходимые гидравлические и температурные параметры работы системы. Планируется, что в течение недели большинство детских садов и школ получат отопление. Подключение всех потребителей к теплоисточникам может занять до двух недель, - рассказал Сергей Чернышев, начальник Управления ЖКХ Администрации города, - Это связано с тем, что система теплоснабжения города - сложный технический комплекс, который включает в себя более 1000 км квартальных сетей, 65 котельных, 400 объектов социальной сферы, 2 960 многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения.

Отметим, что в жилые дома тепло будет подавать исходя из погодных условий: если в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха составляет +8°C и ниже. Пока такой температурный показатель не достигнут.

Однако жители могут подключиться к централизованной системе отопления раньше установленного норматива. Для этого им нужно принять соответствующее решение на общем собрании собственников, обратиться в свою управляющую компанию, которая, в свою очередь, направит заявку в теплоснабжающую организацию. Кроме того, включение тепла раньше норматива возможно в домах, оборудованных собственными котельными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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