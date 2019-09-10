Депутата из Удмуртии уже в третий раз ловят пьяным за рулем
Депутата Совета депутатов муниципального образования «Мишкинское» Шарканского района задержали в Удмуртии за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Отмечается, что мужчина уже неоднократно задерживался за подобные нарушения. Пьяным за рулем его останавливали в ноябре 2018 года и в мае 2019. Тогда суд обязал его к исправительным работам и запретил управлять автомобилем в течение полутора лет.
Сейчас возбуждено уголовное дело, оно направлено для рассмотрения в Воткинский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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