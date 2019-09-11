2019-09-11T07:44:47+03:00
Общество

Голова ребенка застряла между прутьями, когда тот играл на детской площадке в Удмуртии

Для того чтобы храбро перенести спасательную операцию, на него надели шлем
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба ПСС УРФото: пресс-служба ПСС УР
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Казус произошел на одной из детских площадок Сарапула (Удмуртия). Как сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики, 7-летний мальчик играл во дворе дома и не заметил, как с легкостью просунул голову между прутьев игровой конструкции. А вот обратно уже достать не смог.

- Прибыв на место, спасатели успокоили напуганного мальчугана, для того чтобы его обезопасить и предать бодрости надели на него шлем спасателя. При помощи гидроинструмента увеличили проем перекладины, и малыш самостоятельно смог достать голову, - рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба ПСС УР

Фото: пресс-служба ПСС УР

Мальчуган поблагодарил спасателей и отправился домой. Помощь врачей ему не понадобилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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