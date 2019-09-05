Ребенка, стоявшего в оконном проеме, спасли в Ижевске
Сотрудники Росгвардии спасли ребенка на улице 10 лет Октября в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Днем к сотрудникам Росгвардии подошла женщина и сообщила, что в открытом оконном проеме стоит малолетний ребенок. Сотрудники сообщили о происшествии и поднялись к квартире. Дверь оказалась запертой.
- Сотрудники посредством разговора удерживали ребенка от неосторожных действий, - говорится в сообщении.
В итоге ребенка вызволили спасатели. Они поднялись в квартиру по пожарной лестнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU