Ребенка, стоявшего в оконном проеме, спасли в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:40 2019-09-05T11:28:10+03:00

Ребенок стоял в окне на пятом этаже

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Сотрудники Росгвардии спасли ребенка на улице 10 лет Октября в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Днем к сотрудникам Росгвардии подошла женщина и сообщила, что в открытом оконном проеме стоит малолетний ребенок. Сотрудники сообщили о происшествии и поднялись к квартире. Дверь оказалась запертой.

- Сотрудники посредством разговора удерживали ребенка от неосторожных действий, - говорится в сообщении.

В итоге ребенка вызволили спасатели. Они поднялись в квартиру по пожарной лестнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU