Подросткам, которые спасли из огня бабушку в Удмуртии, могут дать награду

СЕГОДНЯ 18:00 2019-08-28T18:00:09+03:00

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Подросткам из Удмуртии, которые спасли из огня бабушку, могут дать награду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

- В МЧС России направят предложение о поощрении ребят ведомственными наградами, - сообщает пресс-служба.

Напомним, 26 августа в деревне Удмуртии произошел страшный пожар – загорелся жилой дом, в котором находилась 87-летняя бабушка. Ей на помощь бросились два молодых парня. Историю о том, что даже в маленьком сердце есть место большому поступку, читайте по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU