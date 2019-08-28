2019-08-28T18:00:09+03:00
Общество

Подросткам, которые спасли из огня бабушку в Удмуртии, могут дать награду

Пожар произошел 26 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Слева - Руслан. Справа - Арсений. Фото: из личного архиваСлева - Руслан. Справа - Арсений. Фото: из личного архива
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Подросткам из Удмуртии, которые спасли из огня бабушку, могут дать награду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

- В МЧС России направят предложение о поощрении ребят ведомственными наградами, - сообщает пресс-служба.

Напомним, 26 августа в деревне Удмуртии произошел страшный пожар – загорелся жилой дом, в котором находилась 87-летняя бабушка. Ей на помощь бросились два молодых парня. Историю о том, что даже в маленьком сердце есть место большому поступку, читайте по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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