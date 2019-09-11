2019-09-11T07:04:31+03:00
Общество

11 сентября в Ижевске не будут продавать алкоголь

Отмечается Всероссийский день трезвости
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В среду, 11 сентября, запрещена розничная продажа алкоголя в Ижевске, так как отмечается Всероссийский день трезвости. Как сообщает пресс-служба города, в этот день пройдет и круглый стол «Совершенствование антиалкогольной политики в Удмуртии».

- По данным Министерства здравоохранения РФ каждый год около 700 тыс. россиян умирает от причин, связанных с алкоголем. По официальным данным в среднем Россия теряет на лечение болезней, связанных с употреблением алкоголя, 5% внутреннего валового продукта в год. Удмуртия - не исключение из этой статистики, - сообщили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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