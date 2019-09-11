11 сентября в Ижевске не будут продавать алкоголь
В среду, 11 сентября, запрещена розничная продажа алкоголя в Ижевске, так как отмечается Всероссийский день трезвости. Как сообщает пресс-служба города, в этот день пройдет и круглый стол «Совершенствование антиалкогольной политики в Удмуртии».
- По данным Министерства здравоохранения РФ каждый год около 700 тыс. россиян умирает от причин, связанных с алкоголем. По официальным данным в среднем Россия теряет на лечение болезней, связанных с употреблением алкоголя, 5% внутреннего валового продукта в год. Удмуртия - не исключение из этой статистики, - сообщили в пресс-службе.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
На детской площадке в Сарапуле голова 7-летнего мальчика застряла между прутьев... Чтобы малыш не боялся, пока идет спасательная операция, на него надели шлем.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»