Лучшему игроку ХК «Ижсталь» будут вручать макет автомата Калашникова

СЕГОДНЯ 07:12 2019-09-11T07:46:44+03:00

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Во вторник, 10 сентября, положен старт интересной традиции в ХК «Ижсталь». Как сообщает пресс-служба команды, теперь макет автомата Калашникова будут вручать лучшему игроку матча, которого выберут сами хоккеисты. Первым его получил из рук главного тренера вратарь Савелий Кононов.

- Пацаны, все молодцы! Но есть кто-то будет плохо играть, нас из него расстреляют, - пошутил Савелий Кононов.

Напомним, что в тот день «сталевары» встретились в ледовом дворце с челябинским «Челмет». Итог матча: 3:2 в пользу нашей команды. И это уже вторая победа из трех матчей сезона. До этого хоккеисты обыграли «Зауралье» (Курган) со счетом 2:1.

Следующая встреча будет 12 сентября. На льду «Ижсталь» встретится с ХК «Южный Урал». Начало матча в 19:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU