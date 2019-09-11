Жители несут цветы к месту гибели ученого Альберта Разина в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:45 2019-09-11T07:45:59+03:00

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Со вторника, 10 сентября, неравнодушные жители Ижевска и Удмуртии несут цветы к зданию Госсовета Удмуртии, где погиб ученый Андрей Разин.

Фото: Анастасия Захарова

Напомним, что акт самоподжога произошел 10 сентября. Ученый с товарищами выступал в защиту удмуртского этноса. В какой-то момент он загорелся. Прибывшие на место врачи отвезли его в больницу, где спустя несколько часов он скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU