2019-09-11T07:45:59+03:00
Происшествия

Жители несут цветы к месту гибели ученого Альберта Разина в Ижевске

Он устроил акт самоподжога у здания Госсовета
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Анастасия ЗахароваФото: Анастасия Захарова
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Со вторника, 10 сентября, неравнодушные жители Ижевска и Удмуртии несут цветы к зданию Госсовета Удмуртии, где погиб ученый Андрей Разин.

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Напомним, что акт самоподжога произошел 10 сентября. Ученый с товарищами выступал в защиту удмуртского этноса. В какой-то момент он загорелся. Прибывшие на место врачи отвезли его в больницу, где спустя несколько часов он скончался.

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У здания Госсовета Удмуртии в Ижевске произошел акт самоподжога. Какая есть последняя информация о пострадавшем? Зачем он это сделал? И что будет дальше? Читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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