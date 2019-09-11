Прощание с ученым Альбертом Разиным состоится в Ижевске
Он погиб 10 сентября в результате получения ожогов
ФОТО: Pixabay
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12 сентября в 12:00 в Удмуртском национальном театре состоится прощание с ученым Альбертом Разиным. Он трагически погиб 10 сентября в результате получения ожогов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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