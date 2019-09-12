Ижевчанина подозревают в выращивании мака

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-12T12:14:13+03:00

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В Якшур-Бодьинском районе, по подозрению МВД, ижевчанин культивировал мак. Об этом сообщает пресс-служба МВД по УР.

Всего полицейские изъяли 125 кустов мака с одного из СНТ в Якшур-Бодьинском районе. Возбуждено уголовное дело по ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

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ИСТОЧНИК KP.RU