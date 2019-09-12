Ижевчанина подозревают в выращивании мака
Изъяли 125 кустов растения
Фото: pixabay
Изменить размер текста:
В Якшур-Бодьинском районе, по подозрению МВД, ижевчанин культивировал мак. Об этом сообщает пресс-служба МВД по УР.
Всего полицейские изъяли 125 кустов мака с одного из СНТ в Якшур-Бодьинском районе. Возбуждено уголовное дело по ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Нашли тело девушки, которая пропала 10 сентября
Новые павильоны устанавливают на остановках Ижевска
Алина Загитова посетила управление внутренних дел по Москве
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»