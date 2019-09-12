Нашли тело девушки, которая пропала 10 сентября

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-12T10:25:45+03:00

Ее обнаружили рядом с железной дорогой

Изменить размер текста: A A

22-летняя слабослышащая девушка погибла в Ижевске. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртской Республике.

По словам родственников, девушка пропала 10 сентября. На следующий день около трех часов дня ее тело обнаружили в переулке Железнодорожном, в шести метрах от железной дороги. На правой части ее тела были многочисленные травмы.

Сейчас проводится доследственная проверка. Уже назначили судебно-медицинскую экспертизу и осмотрели место происшествия. Рассматривают версию, что девушка соприкоснулась с движущимся поездом и получила травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии проведут проверку по факту группового избиения девочки

Тепло подают в школы и детские сады Ижевска

Алина Загитова посетила управление внутренних дел по Москве

ИСТОЧНИК KP.RU