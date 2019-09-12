2019-09-12T10:25:45+03:00
Происшествия

Нашли тело девушки, которая пропала 10 сентября

Ее обнаружили рядом с железной дорогой
Анастасия Захарова
Поделиться:
тело девушки нашли рядом с железной дорогойтело девушки нашли рядом с железной дорогойФото: Архив КП
Изменить размер текста:

22-летняя слабослышащая девушка погибла в Ижевске. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртской Республике.

По словам родственников, девушка пропала 10 сентября. На следующий день около трех часов дня ее тело обнаружили в переулке Железнодорожном, в шести метрах от железной дороги. На правой части ее тела были многочисленные травмы.

Сейчас проводится доследственная проверка. Уже назначили судебно-медицинскую экспертизу и осмотрели место происшествия. Рассматривают версию, что девушка соприкоснулась с движущимся поездом и получила травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии проведут проверку по факту группового избиения девочки

Тепло подают в школы и детские сады Ижевска

Алина Загитова посетила управление внутренних дел по Москве

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ижевчанина подозревают в выращивании мака
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова посетила Управление внутренних дел в Москве
На одной и стен в центре Ижевска появится граффити от известного художника
В Москве выпустили проездной в честь оружейника из Ижевска М. Т. Калашникова
Тепло подают в школы и детские сады Ижевска
Новые павильоны устанавливают на остановках в Ижевске
Лже-сотрудники банка похитили 130 тыс. рублей у ижевчанки
Улицу Удмуртскую отремонтировали в Ижевске
Льготные лекарства для перенесших инфаркт жителей Удмуртии поступили в госаптеки
Мобильная коммерция в Удмуртии набирает обороты
Прощание с ученым Альбертом Разиным состоится в Ижевске
Ветерану из Ижевска вручили медаль в честь 75-летия освобождения Белоруссии от фашистов
В Удмуртии проведут проверку по факту группового избиения девочки
Ремонт фасадов зданий начался в центре Ижевска
Комики соберут деньги на ремонт одной из школ в Удмуртии
«Удмуртнефть» привезла три призовых места с финала IX корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звёзды»
Обвиняемый в сексуальном насилии над малолетними девочками задержан в Удмуртии
Ижевское «300 производство» не смогли продать на аукционе
По факту инцидента у здания Госсовета в Ижевске возбуждено уголовное дело
24-летний житель Удмуртии погиб в ДТП
Взрыватель артиллерийского снаряда обезвредили в Удмуртии