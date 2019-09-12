Нашли тело девушки, которая пропала 10 сентября
22-летняя слабослышащая девушка погибла в Ижевске. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртской Республике.
По словам родственников, девушка пропала 10 сентября. На следующий день около трех часов дня ее тело обнаружили в переулке Железнодорожном, в шести метрах от железной дороги. На правой части ее тела были многочисленные травмы.
Сейчас проводится доследственная проверка. Уже назначили судебно-медицинскую экспертизу и осмотрели место происшествия. Рассматривают версию, что девушка соприкоснулась с движущимся поездом и получила травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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