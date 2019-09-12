Новые павильоны устанавливают на остановках в Ижевске
На остановке «Монтажный техникум» уже смонтировали каркасы новых остановок. Об этом сообщает администрация города.
-Подрядчику предстоит выполнить обшивку каркасов, остекление и установить скамейки. Работы планируется завершить до конца текущей недели, - сообщили в ведомстве.
Новые павильоны появятся по ходу движения в центр и из центра. На остановки около «Монтажного техникума» выделили 457 тысяч рублей.
Новые павильоны в ближайшее время появятся на остановках «Железнодорожная больница» и «Поликлиника нефтяников». Их перенесут с улицы Пушкинской, где недавно появились умные остановки. Сейчас подготавливают площадку на остановке «Магазин «Ваш дом» для того, чтобы и там поставить один из старых павильонов с улицы Пушкинской.
Демонтированный с Пушкинской павильон уже стоит на переулке Железнодорожном.
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ИСТОЧНИК KP.RU