Определили темы сочинений для старшеклассников в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-12T12:16:09+03:00

Выпускникам предложат пять тем на выбор

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Появились темы для итогового сочинения, которое напишут старшеклассники Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Старшеклассники могут выбрать одну из пяти тем на выбор:

- «Война и мир» - к 150-летию великой книги;

- Надежда и отчаяние;

- Добро и зло;

- Гордость и смирение;

- Он и она.

Конкретные темы старшеклассники узнают за 15 минут до начала работы. Его напишут 4 декабря. Дополнительные сроки - 5 февраля и 6 мая следующего года.

Результаты сочинения станут допуском к ЕГЭ. При этом оценки за сочинения не выставляются: их оценивают по системе «зачет-незачет». Сочинение можно предоставить в вузы, также его могут написать выпускники прошлых лет. Оно действительно в течение четырех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU