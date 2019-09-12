Определили темы сочинений для старшеклассников в Ижевске
Появились темы для итогового сочинения, которое напишут старшеклассники Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртской Республики.
Старшеклассники могут выбрать одну из пяти тем на выбор:
- «Война и мир» - к 150-летию великой книги;
- Надежда и отчаяние;
- Добро и зло;
- Гордость и смирение;
- Он и она.
Конкретные темы старшеклассники узнают за 15 минут до начала работы. Его напишут 4 декабря. Дополнительные сроки - 5 февраля и 6 мая следующего года.
Результаты сочинения станут допуском к ЕГЭ. При этом оценки за сочинения не выставляются: их оценивают по системе «зачет-незачет». Сочинение можно предоставить в вузы, также его могут написать выпускники прошлых лет. Оно действительно в течение четырех лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Тепло подадут в школы и детские сады Ижевска
Сотрудника фонда поддержки предпринимательства подозревают в крупной краже
Нашли тело девушки, которая пропала 10 сентября
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Образование в Ижевске и Удмуртии»