СЕГОДНЯ 08:22 2019-09-13T08:56:53+03:00

Их могут установить до конца 2020 года

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Светофоры с кнопкой появятся на нескольких улицах Ижевска. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (12+) рассказал главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства города Фирдаус Харисов.

- Обсуждали вопрос по улице Пушкинской. Совместить два пешеходных перехода: на перекрестке Пушкинская - Пастухова и около администрации Первомайского района. Совместить два пешеходных перехода и в районе дома №84 по Пастухова сделать пешеходный переход вызовного типа, - сказал Харисов.

Причиной установки таких светофоров на эти участках стало большое количество аварий с участием пешеходов. Светофоры планируют установить до конца 2020 года.

Кроме этого в 2020 году планируют запроектировать подобные светофоры на улице 40 лет Победы в районе дома №24 по улице Ухтомского и на улице Союзной.

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ИСТОЧНИК KP.RU