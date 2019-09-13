Риелтор из Удмуртии «развел» своего клиента на 1,2 миллиона рублей
В Удмуртии задержали риелтора по подозрению в совершении мошенничества при продаже квартиры своего клиента. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Сообщение в полицию поступило от жителя одной из деревень Воткинского района. Потерпевший сообщил, что несколько месяцев назад он обратился к риелтору с целью продажи квартиры.
- Риелтор переоформил квартиру на себя и продал ее. Деньги с продажи имущества не вернул. В последующем злоумышленник перестал отвечать на телефонные звонки. Сумма ущерба составила 1 миллион 200 тысяч рублей, - отмечают в пресс-службе ведомства.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержан 41-летний мужчина. В настоящий момент подозреваемый находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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