Улицу Пушкинскую перекроют в Ижевске 19 сентября
19 сентября временно ограничит движение на улице Пушкинской: от Советской до Кирова. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Ограничение связано с проведением Дня оружейника. Проехать по улице будет нельзя с 18:00 до 22:00.
Напомним, что перекрывать дороги в городе будут и 21 сентября. В этот день в честь Дня оружейника в Ижевске выступят «Русские Витязи». https://www.izh.kp.ru/online/news/3604769/
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ИСТОЧНИК KP.RU
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