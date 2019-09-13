2019-09-13T14:18:24+03:00
Звезды

Фотофакт: в Ижевске обновили концертный зал в Филармонии

Сейчас остались только мелкие работы
Дмитрий Бикин
Поделиться:
Фото: автораФото: автора
Изменить размер текста:

В Удмуртской государственной филармонии обновили концертный зал. Об этом 13 сентября рассказали министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев и директор филармонии Алексей Фомин.

За время ремонта в зале обновили сцену: ее увеличили в глубину почти на 3 метра, заменили покрытие и обрамление.

Фото: автора

Фото: автора

– В зале немного сократились места: теперь их будет 515 (раньше 615). Ряды расположат так, что теперь со всех мест видно сцену. Кроме этого, в зале появилось новое звуковое решение: одни колонки разместили под сценой, другие подвесили к потолку, – рассказал Фомин. – Также колонки будут установлены под балконами. А за счет того что убрали потолок за сценой, он теперь будет частично отражаться в концертный зал, частично уходить в чердачное пространство. Это позволит избежать эха.

Фото: автора

Фото: автора

Отметим, что ремонт в этом здании не проводился с 1973 года. Примерная стоимость работ - около 7 млн рублей.

КСТАТИ!

25 сентября в Филармонии начинается новый концертный сезон. К этому времени в зале завершат все мелкие работы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Улицу Пушкинскую перекроют в Ижевске 19 сентября

В Москве выпустили проездной в честь оружейника из Ижевска М. Т. Калашникова

Открытие обновленного концертного зала филармонии в Ижевске.Ирина БУРЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Культура Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонт улицы им. Зои Космодемьянской завершили в Ижевске
Улицу Пушкинскую перекроют в Ижевске 19 сентября
Где и когда в ближайшее время выступит фигуристка из Ижевска Алина Загитова?
Провал произошел на улице Петрова в Ижевске
Вместо «Русских Витязей» в Ижевске выступит пилотажная группа «Соколы России»
Часть третья: фотограф из Ижевска вновь показала необычные городские локации
Риелтор из Удмуртии «развел» своего клиента на 1,2 миллиона рублей
Светофоры с кнопкой появятся на нескольких улицах Ижевска
Сквер молодоженов откроют в Ижевске
Федеральный розыск: в Ижевске задержан организатор финансовой пирамиды из Казани
Ижевчане смогут привиться от гриппа в торговых центрах
Почти 9,5 тонн макулатуры собрали ижевчане для восстановления парашютной вышки
Около ТЦ в Ижевске массово погибли синицы
В ГИБДД по Удмуртии рассказали подробности ДТП с двумя погибшими
ДТП с автобусом в Ижевске: помех движению не было
Стало известно, какие улицы перекроют в день выступления «Русских Витязей»
Мужчина в Удмуртии упал с крыши гимназии и погиб
Появились планы на здание гостиницы «Юбилейная» в Ижевске
Жителя Ижевска подозревают в создании наркопритона
Молодожены в Ижевске попросили в подарок детские игрушки, чтобы передать их садику
Определили темы сочинений для старшеклассников в Ижевске
Сотрудника фонда поддержки предпринимательства подозревают в крупной краже
Ижевчанина подозревают в выращивании мака
Нашли тело девушки, которая пропала 10 сентября