Фотофакт: в Ижевске обновили концертный зал в Филармонии

СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-13T14:18:24+03:00

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В Удмуртской государственной филармонии обновили концертный зал. Об этом 13 сентября рассказали министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев и директор филармонии Алексей Фомин.

За время ремонта в зале обновили сцену: ее увеличили в глубину почти на 3 метра, заменили покрытие и обрамление.

Фото: автора

– В зале немного сократились места: теперь их будет 515 (раньше 615). Ряды расположат так, что теперь со всех мест видно сцену. Кроме этого, в зале появилось новое звуковое решение: одни колонки разместили под сценой, другие подвесили к потолку, – рассказал Фомин. – Также колонки будут установлены под балконами. А за счет того что убрали потолок за сценой, он теперь будет частично отражаться в концертный зал, частично уходить в чердачное пространство. Это позволит избежать эха.

Фото: автора

Отметим, что ремонт в этом здании не проводился с 1973 года. Примерная стоимость работ - около 7 млн рублей.

КСТАТИ!

25 сентября в Филармонии начинается новый концертный сезон. К этому времени в зале завершат все мелкие работы.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/731896" frameborder="0"></iframe> Открытие обновленного концертного зала филармонии в Ижевске.Ирина БУРЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU