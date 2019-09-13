Фотофакт: в Ижевске обновили концертный зал в Филармонии
В Удмуртской государственной филармонии обновили концертный зал. Об этом 13 сентября рассказали министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев и директор филармонии Алексей Фомин.
За время ремонта в зале обновили сцену: ее увеличили в глубину почти на 3 метра, заменили покрытие и обрамление.
Фото: автора
– В зале немного сократились места: теперь их будет 515 (раньше 615). Ряды расположат так, что теперь со всех мест видно сцену. Кроме этого, в зале появилось новое звуковое решение: одни колонки разместили под сценой, другие подвесили к потолку, – рассказал Фомин. – Также колонки будут установлены под балконами. А за счет того что убрали потолок за сценой, он теперь будет частично отражаться в концертный зал, частично уходить в чердачное пространство. Это позволит избежать эха.
Фото: автора
Отметим, что ремонт в этом здании не проводился с 1973 года. Примерная стоимость работ - около 7 млн рублей.
КСТАТИ!
25 сентября в Филармонии начинается новый концертный сезон. К этому времени в зале завершат все мелкие работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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