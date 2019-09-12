2019-09-12T10:28:24+03:00
Общество

В Москве выпустили проездной в честь оружейника из Ижевска М. Т. Калашникова

Тираж проездного составил 400 тысяч экземпляров
Анастасия Захарова
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Фото: пресс-служба главы и правительства УинтернетФото: пресс-служба главы и правительства Уинтернет
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В честь 100-летия М. Т. Калашникова в Москве выпустили тематический единый проездной. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

На лицевой стороне билета изобразили число «100». Билет можно купить в кассах метрополитена на 1 или 2 поездки. Тираж билета составил 400 тысяч экземпляров.

- Билет станет своего рода сувениром для гостей и жителей Москвы и привлечет внимание к юбилею исторической личности, прославившей Удмуртию. В течение 2019 года на территории России и за ее пределами проходят праздничные мероприятия, призванные сохранить память о достижениях выдающегося конструктора. Рад, что Московский метрополитен присоединился к нашей акции памяти. В честь торжественного события из Удмуртии будут переданы в подарок открытки с тематикой праздника, которые можно разместить на стойках метрополитена, - заявил постпред президента в ПФО Михаил Хомич.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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