Роботов с искусственным интеллектом начали разрабатывать в Ижевске

СЕГОДНЯ 05:45 2019-09-16T10:46:43+03:00

Как будет выглядеть разработка, пока не сообщается. Фото: Сергей Грачев

Их планируют использовать в работе с документами

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В Ижевске появилась компания, занимающаяся разработкой и созданием роботов с искусственным интеллектом. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Планируется с их помощью упростить рутинную работу с бумагами – роботы будут работать в департаментах снабжения, финансов, HR, канцеляриях и т.д.

– На это стоит обращать внимание. Мы видим, как некоторые отрасли с применением новых технологий трансформировались и успешно развиваются, – отметил первый заместитель Председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин.

Внедрение роботов в бюрократический процесс позволит заметно упростить и ускорить его:

– Результаты роботизации: в бухгалтерии – назначение 100 кодов ОКОФ в 1 секунду, в кадровых сервисах – в 10 раз увеличение скорости оформления новых сотрудников, в документообороте – достижение 99,99% точности автоматического выбора маршрута согласования договоров, в снабжении – в 2 раза увеличение скорости формирования закупок, – отмечает ведомство.

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ИСТОЧНИК KP.RU