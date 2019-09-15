Новое граффити появится в Ижевске
Известный стрит-арт художник Андрей Adno нарисует граффити на одном из объектов УКСа. Об этом сообщает администрация города Ижевска. Изображение появится по адресу ул. 40 лет Победы 78а.
-Художник будет экспериментировать с цветом и формой, размышляя над философским понятием "квалиа" (разность восприятия одних и тех же вещей), - говорится в сообщении администрации.
Ранее сообщалось, что Андрей Adno еще и проведет лекцию для художников в Ижевске и поможет им создать эскизы для новых работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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