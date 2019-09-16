2019-09-16T10:45:56+03:00
Происшествия

Директора организации Ижевска осудили за отмывание почти миллиона рублей

Мужчина делал фиктивные документы, чтобы показать, что деньги ушли по назначению
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
Изменить размер текста:

В Ижевске осудили 35-летнего местного жителя за мошенничество, неправомерный оборот платежей и отмыванием денег преступным путем.

- Осужденный, будучи директором одной из компаний заключил договор с Центром занятости населения о предоставлении субсидии для оборудования рабочих мест инвалидов (столы, стулья и другое оборудование). В свою очередь Центр занятости перечислил субсидию в размере более 7 млн рублей. Далее в целях хищения осужденный делал фиктивные документы, для подтверждения целевого использования суммы, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Таким образом, мужчина похитил более 700 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела изъята вся документация, допрошены сотрудники. При этом был наложен арест на средства осужденного. Мужчина полностью признал свою вину и возместил ущерб в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Узнали, по какой причине протекала крыша новой остановки у Филармонии в Ижевске.

- Приедет ли президент России Владимир Путин в Ижевск?

- У вас есть доктор, которому вы доверяете? Пусть он станет лучшим врачом года! Проголосуйте за него в ежегодном конкурсе «Лучшая клиника 2019». И голосуйте за любимого доктора! Подробности тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
21 сентября жителям Ижевска порекомендовали пересесть на общественный транспорт
Подозреваемого в поджоге жилого дома задержали в Ижевске
Сергей Бодров-старший приедет в Ижевск на День оружейника
Пьяная девушка-водитель сбила мужчину на скутере в Ижевске
Первый снег в Удмуртии может пойти уже на следующей неделе
Ижевчанин осужден за развратные действия в отношение несовершеннолетней девочки
На трассе Удмуртии загорелся грузовик с полуприцепом
По какой причине протекала крыша новой «умной» остановки в Ижевске
Президент России Владимир Путин возможно примет участие в праздновании Дня оружейника в Ижевске
На фасадах домов у Вечного огня в Ижевске появились постеры
Спортсмены из Удмуртии взяли «серебро» на чемпионате мира по паравелоспорту
Бесплатная медицина в Удмуртии становится менее доступной
Ижевск вошел в топ городов с наибольшим ростом цен на новостройки
Роботов с искусственным интеллектом начали разрабатывать в Ижевске
Школьников Ижевска посвятят в Юнармию в День Оружейника
Сквер начали благоустраивать в Ленинском районе Ижевска
Новорожденная девочка пострадала в ДТП недалеко от Ижевска
100 тысяч рублей мог потерять житель Удмуртии из-за мошенников
Московские критики высоко оценили спектакль из Ижевска
Пять детских садов в Ижевске откроются после ремонта
Новое граффити появится в Ижевске
Топ-8 фотографий с Рыжего фестиваля в Ижевске