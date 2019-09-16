Директора организации Ижевска осудили за отмывание почти миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-16T10:45:56+03:00

Мужчина делал фиктивные документы, чтобы показать, что деньги ушли по назначению

Изменить размер текста: A A

В Ижевске осудили 35-летнего местного жителя за мошенничество, неправомерный оборот платежей и отмыванием денег преступным путем.

- Осужденный, будучи директором одной из компаний заключил договор с Центром занятости населения о предоставлении субсидии для оборудования рабочих мест инвалидов (столы, стулья и другое оборудование). В свою очередь Центр занятости перечислил субсидию в размере более 7 млн рублей. Далее в целях хищения осужденный делал фиктивные документы, для подтверждения целевого использования суммы, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Таким образом, мужчина похитил более 700 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела изъята вся документация, допрошены сотрудники. При этом был наложен арест на средства осужденного. Мужчина полностью признал свою вину и возместил ущерб в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Узнали, по какой причине протекала крыша новой остановки у Филармонии в Ижевске.

- Приедет ли президент России Владимир Путин в Ижевск?

- У вас есть доктор, которому вы доверяете? Пусть он станет лучшим врачом года! Проголосуйте за него в ежегодном конкурсе «Лучшая клиника 2019». И голосуйте за любимого доктора! Подробности тут.

ИСТОЧНИК KP.RU