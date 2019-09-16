2019-09-16T10:00:14+03:00
Общество

По какой причине протекала крыша новой «умной» остановки в Ижевске

В сети появилось видео, как во время дождя протекала крыша
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Ижевчане все пристальней присматриваются к новым «умным» остановкам, не так давно в сети появилось видео, как во время дождя крыша такой остановки протекала.

По словам замглавы администрации Ижевска Игоря Сальникова, на момент образовавшейся протечки в воскресенье, 15 сентября, павильон на остановке «Филармония» по ходу в центр не был смонтирован до конца. Коммуникации для подключения видеонаблюдения не проведены, электрика не смонтирована. Подрядная организация завершает монтаж, вскрывшиеся после дождя дефекты устраняются. В ближайшие два дня работы будут завершены.

Также по контракту предусмотрена гарантия на конструкции новых павильонов. Срок её составляет 5 лет. В течение этого времени в случае выявления недочётов подрядчик будет за свой счёт ремонтировать установленные павильоны.

Напомним, "умные" остановки начали переделывать. В чем причина, выяснила "Комсомолка".

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Во время дождя крыша новой остановки в Ижевске протекает .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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