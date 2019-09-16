Президент России Владимир Путин возможно примет участие в праздновании Дня оружейника в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:20 2019-09-16T09:48:36+03:00

Мероприятия пройдут с 19 по 22 сентября

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Президент Росси Владимир Путин возможно примет участие в праздновании Дня оружейника. Об этом рассказал корреспондент Павел Зарубин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» (12+) на видео 26:40 минута.

- А также, судя по всему, Владимир Путин примет участие в мероприятиях ко Дню оружейника, ведь будет отмечаться 100-летие со дня рождения Михаила Калашникова, - рассказал Павел Зарубин, сообщая планы президента на неделю.

Напомним, в Ижевске готовится большая программа празднования 100-летие со дня рождения великого конструктора. Подробную афишу мероприятий смотрите по ссылке.

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Москва. Кремль. Путин. От 15.09.19.

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ИСТОЧНИК KP.RU