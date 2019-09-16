Ижевчанин осужден за развратные действия в отношение несовершеннолетней девочки
Суд Ижевска вынес приговор 35-летнему местному жителю, которого обвиняли в совершении развратных действий без применения насилия в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.
- Установлено, что подсудимый переписывался в соцсети с 15-летней девочкой. Мужчина писал ей непристойные сообщения, предлагал сексуальные отношения, - сообщает ведомство.
На суде мужчина признал вину в преступлении. Смягчающим обстоятельством стало наличие на иждивении двоих детей, явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления и раскаяние в содеянном.
Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком 100 часов. Приговор вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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