Ижевчанин осужден за развратные действия в отношение несовершеннолетней девочки

СЕГОДНЯ 12:10 2019-09-16T12:10:56+03:00

Мужчина знал, что девочке нет 18 лет

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Суд Ижевска вынес приговор 35-летнему местному жителю, которого обвиняли в совершении развратных действий без применения насилия в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- Установлено, что подсудимый переписывался в соцсети с 15-летней девочкой. Мужчина писал ей непристойные сообщения, предлагал сексуальные отношения, - сообщает ведомство.

На суде мужчина признал вину в преступлении. Смягчающим обстоятельством стало наличие на иждивении двоих детей, явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления и раскаяние в содеянном.

Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком 100 часов. Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU