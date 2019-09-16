На трассе Удмуртии загорелся грузовик с полуприцепом

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-16T11:11:27+03:00

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В Удмуртии в Воткинске на перекрестке улиц Камская и 2-й километр Чайковского тракта загорелся грузовик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

- В 18:45 поступило сообщение о пожаре – горит грузовик с полуприцепом. К тушению привлекались две машины и шесть человек личного состава. Пожар был ликвидирован к 20:00, - сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что грузовик вез дезодоранты. На фото видно много баллончиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU