Первый снег в Удмуртии может пойти уже на следующей неделе

СЕГОДНЯ 12:59 2019-09-16T12:59:18+03:00

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В Удмуртии уже на следующей неделе может пойти первый снег. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

При этом в течение этой неделе в Удмуртии постепенно понижаться, а также каждый день ожидаются дожди.

Так, 17 сентября, во вторник, температура днем ожидается +12…+13 градусов, ночью +7…+9 градусов, весь день дождь.

18 сентября, в среду, температура днем +12…+13 градусов, ночью +6…+7 градусов, небольшой дождь.

19 сентября, в четверг, температура днем +9…+10 градусов, ночью +5 градусов, небольшой дождь.

20 сентября, в пятницу, температура днем +8…+9 градусов, ночью +3…+4 градуса, небольшой дождь.

21 и 22 сентября вероятны ночные заморозки до -1 градуса. В эти дни температура днем не поднимется выше +10 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU