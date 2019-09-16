2019-09-16T13:46:28+03:00
Происшествия

Пьяная девушка-водитель сбила мужчину на скутере в Ижевске

ДТП произошло 14 сентября
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Ижевске 14 сентября на улице Карла Либкнехта произошло ДТП с участием пьяного водителя. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 24-летняя пьяная девушка, за рулем машины «Хендай Гетц», не соблюдая боковой интервал врезалась в скутер, под управлением 82-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП мужчина получил травмы.

ВАЖНО!

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в

размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А в отношении водителей повторно севших за руль в алкогольном опьянении, будут возбуждены уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Творог, сметана, сыр и сливочное масло, которые поставляют в детские сады, не соответствуют ГОСТам. Что ждет поставщиков «молочки» и как планируется бороться с нарушениями? Выясняла "Комсомолка".

- Ужас! Ижевчанин предстал перед судом за развратные действия в отношении несовершеннолетней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
21 сентября жителям Ижевска порекомендовали пересесть на общественный транспорт
Подозреваемого в поджоге жилого дома задержали в Ижевске
Сергей Бодров-старший приедет в Ижевск на День оружейника
Первый снег в Удмуртии может пойти уже на следующей неделе
Ижевчанин осужден за развратные действия в отношение несовершеннолетней девочки
На трассе Удмуртии загорелся грузовик с полуприцепом
Директора организации Ижевска осудили за отмывание почти миллиона рублей
По какой причине протекала крыша новой «умной» остановки в Ижевске
Президент России Владимир Путин возможно примет участие в праздновании Дня оружейника в Ижевске
На фасадах домов у Вечного огня в Ижевске появились постеры
Спортсмены из Удмуртии взяли «серебро» на чемпионате мира по паравелоспорту
Бесплатная медицина в Удмуртии становится менее доступной
Ижевск вошел в топ городов с наибольшим ростом цен на новостройки
Роботов с искусственным интеллектом начали разрабатывать в Ижевске
Школьников Ижевска посвятят в Юнармию в День Оружейника
Сквер начали благоустраивать в Ленинском районе Ижевска
Новорожденная девочка пострадала в ДТП недалеко от Ижевска
100 тысяч рублей мог потерять житель Удмуртии из-за мошенников
Московские критики высоко оценили спектакль из Ижевска
Пять детских садов в Ижевске откроются после ремонта
Новое граффити появится в Ижевске
Топ-8 фотографий с Рыжего фестиваля в Ижевске