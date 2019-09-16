Пьяная девушка-водитель сбила мужчину на скутере в Ижевске

СЕГОДНЯ 13:44 2019-09-16T13:46:28+03:00

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В Ижевске 14 сентября на улице Карла Либкнехта произошло ДТП с участием пьяного водителя. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 24-летняя пьяная девушка, за рулем машины «Хендай Гетц», не соблюдая боковой интервал врезалась в скутер, под управлением 82-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП мужчина получил травмы.

ВАЖНО!

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в

размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А в отношении водителей повторно севших за руль в алкогольном опьянении, будут возбуждены уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU