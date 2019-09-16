Подозреваемого в поджоге жилого дома задержали в Ижевске
В Ижевске «по горячим следам» задержали 34-летнего подозреваемого в поджоге частного дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- В ночь на 14 сентября 2019 года мужчина пришел в дом своих знакомых по улице Потемкина, при этом хозяев не было дома, но находились дети под присмотром подруги потерпевшей. Злоумышленник позвонил 31-летней потерпевшей и в ходе ссоры сказал, что подожжет дом, - сообщает ведомство.
Когда девушка приехала домой, она увидела горящий дом. В итоге пострадали частный дом и надворные постройки. Среди людей пострадавших не оказалось.
Мужчина был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Ижевску. На данный момент мужчина находится под стражей, возбуждено уголовное дело. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- 10 сентября ижевчанам представили предварительный проект третьей очереди благоустройства Центральной площади. Что еще интересного может появиться на площади.
- Пьяная девушка-водитель устроила ДТП в Ижевске. Есть пострадавшие. Подробности.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»