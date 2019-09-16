Подозреваемого в поджоге жилого дома задержали в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:12 2019-09-16T15:12:08+03:00

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В Ижевске «по горячим следам» задержали 34-летнего подозреваемого в поджоге частного дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В ночь на 14 сентября 2019 года мужчина пришел в дом своих знакомых по улице Потемкина, при этом хозяев не было дома, но находились дети под присмотром подруги потерпевшей. Злоумышленник позвонил 31-летней потерпевшей и в ходе ссоры сказал, что подожжет дом, - сообщает ведомство.

Когда девушка приехала домой, она увидела горящий дом. В итоге пострадали частный дом и надворные постройки. Среди людей пострадавших не оказалось.

Мужчина был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Ижевску. На данный момент мужчина находится под стражей, возбуждено уголовное дело. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU