Арт-объект «Сириус», фонтан с навесом и зоны для детей: что может появиться на Центральной площади и эспланаде Ижевска?

10 сентября в Ижевске представили предварительный проект третьей очереди благоустройства Центральной площади. Напомним, что к ней относится участок около кинотеатра Россия, мост и спуск к Монументу дружбы народов. В основу проекта легли идеи самих жителей. Ремонт третьей очереди будет в следующем году.

- Центральная площадь должна быть удобна для горожан. Она должна быть комфортна для маломобильных граждан, детей, родителей и подростков, про которых мы постоянно забываем. Площадь не должна быть просто транзитной зоной, - рассказала архитектор, руководитель бюро iCube, автор проекта по Центральной площади Ижевска Любовь Варламова.

Зоны для ума и души

Так, по предварительной концепции, будет выглядеть подростковая зона Фото: Центр развития дизайна и городской среды

По плану, эспланаду поделят на несколько функциональных зон. Здесь появится:

- площадка для созерцания (на ней установят новый арт-объект);

- интеллектуальное пространство (здесь появится место для пленера, игры в шахматы и отдыха);

- пространство для детей и подростков (тут установят амфитеатр и арт-объект, который можно использовать как турник);

При этом путь по эспланаде будет состоять из нескольких дорожек: общий маршрут, тропа для детей, маршрут для маломобильных и маршрут для слабовидящих.

- Основной задачей мы ставили создание доступной среды. Также мы подумали, что было бы интересно включить детей в городскую среду – для них должен появиться интересный маршрут параллельно спуску родителей, - рассказала Любовь Варламова.

На эспланаде предлагают проложить несколько маршрутов Фото: Центр развития дизайна и городской среды

Что еще появится на Центральной площади и эспланаде?

Фонтан с перголой

Круглый фонтан около кинотеатра «Россия», по предварительной концепции, заменят на фонтан с перголой – красивым навесом.

- Очень тяжело выбирать: сохранить историческое или сделать что-то новое? – пояснила Любовь Варламова. - Круглый фонтан не выглядит как шедевр, никаких важных функций он не несет. Поэтому мы отдаем предпочтение варианту, который больше соответствует потребностям горожан. Пергола нужна, чтобы проводить время около воды с комфортом.

Арт-объект «Сириус»

Так может выглядеть "Сириус" Фото: Центр развития дизайна и городской среды

Через него ижевчане смогут любоваться на закатное солнце, пруд и монумент Дружбы народов. По предварительному эскизу, объект появится примерно посередине эспланады, на специально созданной смотровой площадке.

«Путь удмурта» и светящиеся облака

Не исключено, что на эспланаде появится и тематический маршрут – «Путь Удмурта». Эту идею предложили в июле, во время проектного семинара – встречи, на которой ижевчане могли высказать свои идеи касательно дальнейшей судьбы площади и спуска к Монумент.

- Эспланада — это ритуал. Каждый удмурт должен преодолеть какой-то путь. Человек, который приезжает сюда должен воспринимать это не как сложный подъем, а как ритуал — зайдя на 100 ступеней, он становится настоящим удмуртом, — пояснила тогда одна из участниц мероприятия.

- Нам очень понравилась эта идея. Дорога завершится чем-то связанным с культурой удмуртов, - позже прокомментировала архитектор Любовь Варламова.

Кстати, завершиться маршрут может светящимися облаками-скамейками. Они будут символизировать блаженство удмурта.

Облака символизируют блаженство удмурта Фото: Центр развития дизайна и городской среды

А что дальше?

В ближайшее время концепция будет доработана и презентована. Также будет подготовлен проект, после создания которого станет понятно, какие именно идеи будут воплощены в жизнь. Старт третьего этапа реконструкции запланирован на 2020 год.

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