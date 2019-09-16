2019-09-16T15:50:12+03:00
Общество

21 сентября жителям Ижевска порекомендовали пересесть на общественный транспорт

В этот день выступит авиагруппа «Соколы России»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске 21 сентября пройдет выступление авиагруппы «Соколы России», приуроченное ко Дню оружейника. В этот день жителям рекомендуют пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 10:00 до 15:00 в центральном квадрате города будет ограничено движение личного транспорта. Так, проехать нельзя будет на всей территории набережной, по улицам Пушкинская, Максима Горького, Милиционная и Песочная.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Движение общественного транспорта в центральном квадрате будет организовано по улицам Пушкинская, К. Маркса, Советская, Горького, Кирова, Либкнехта, Ленина, Удмуртская. Транспорт будет непрерывно курсировать по городу с 10:00 до 17:00.

Свои машины можно будет оставить на парковках около городской администрации, ТЦ «Строй-порт», «Флагман», ЛД «Ижсталь» и УдГУ.

Начало выступления в 14:00.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Поджигателя в Ижевске задержали по "горячим следам".

- Представляете! Еще несколько известных людей приедут на празднование Дня оружейника. Догадываетесь, кто это может быть? Ответ по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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