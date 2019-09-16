21 сентября жителям Ижевска порекомендовали пересесть на общественный транспорт
В Ижевске 21 сентября пройдет выступление авиагруппы «Соколы России», приуроченное ко Дню оружейника. В этот день жителям рекомендуют пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
С 10:00 до 15:00 в центральном квадрате города будет ограничено движение личного транспорта. Так, проехать нельзя будет на всей территории набережной, по улицам Пушкинская, Максима Горького, Милиционная и Песочная.
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
Движение общественного транспорта в центральном квадрате будет организовано по улицам Пушкинская, К. Маркса, Советская, Горького, Кирова, Либкнехта, Ленина, Удмуртская. Транспорт будет непрерывно курсировать по городу с 10:00 до 17:00.
Свои машины можно будет оставить на парковках около городской администрации, ТЦ «Строй-порт», «Флагман», ЛД «Ижсталь» и УдГУ.
Начало выступления в 14:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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