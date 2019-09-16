Сергей Бодров-старший приедет в Ижевск на День оружейника
В Ижевск приедут продюсеры российского кино Сергей Бодров-старший и Константин Буслов. Об этом сообщила Евгения Ладыжец гендиректор Фонда поддержки местных инициатив «Сообщество».
19 сентября все желающие смогут прийти в Штаб городских проектов ЛИФТ на Диалог на равных с известными продюсерами. Начало в 18:15. Регистрация на встречу обязательна.
Напомним, ижевчане смогут первыми увидеть трейлер фильма о Михаиле Калашникове.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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