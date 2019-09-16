2019-09-16T14:25:47+03:00
Общество

Сергей Бодров-старший приедет в Ижевск на День оружейника

Также с ним прибудет известный продюсер Константин Буслов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевск приедут продюсеры российского кино Сергей Бодров-старший и Константин Буслов. Об этом сообщила Евгения Ладыжец гендиректор Фонда поддержки местных инициатив «Сообщество».

19 сентября все желающие смогут прийти в Штаб городских проектов ЛИФТ на Диалог на равных с известными продюсерами. Начало в 18:15. Регистрация на встречу обязательна.

Напомним, ижевчане смогут первыми увидеть трейлер фильма о Михаиле Калашникове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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