Сергей Бодров-старший приедет в Ижевск на День оружейника

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-16T14:25:47+03:00

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В Ижевск приедут продюсеры российского кино Сергей Бодров-старший и Константин Буслов. Об этом сообщила Евгения Ладыжец гендиректор Фонда поддержки местных инициатив «Сообщество».

19 сентября все желающие смогут прийти в Штаб городских проектов ЛИФТ на Диалог на равных с известными продюсерами. Начало в 18:15. Регистрация на встречу обязательна.

Напомним, ижевчане смогут первыми увидеть трейлер фильма о Михаиле Калашникове.

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ИСТОЧНИК KP.RU