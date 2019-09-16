2019-09-16T16:48:10+03:00
Общество

В половине всех соцучреждений Ижевска включили отопление

Давать тепло начали 9 сентября
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

В Ижевске уже более половины социальных учреждений подключены к отоплению. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, на данный момент 61% дошкольных учреждений, 54% учебных заведений, 60% медицинских организаций и 8% многоквартирных домов подключены к отоплению. Всего планируется обеспечить теплом 2960 многоквартирных домов, 220 зданий дошкольных учреждений, 170 зданий учебных заведений и 119 медицинских организаций.

Подача тепла в жилые дома будет проходить в соответствии с погодой – при условии, если в течение пяти дней температура будет +8 градусов и ниже.

Напомним, что жители могут подключиться к централизованной системе отопления раньше срока. Для этого нужно принять решение на общем собрании собственников и обратиться в свою управляющую компанию. Тепло могут дать раньше, если дом готов к приему тепла и при отсутствии долгов за потребление тепла.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Представляете! Еще несколько известных людей приедут на празднование Дня оружейника. Догадываетесь, кто это может быть? Ответ по ссылке.

- Пьяная девушка-водитель устроила ДТП в Ижевске. Есть пострадавшие. Подробности.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель в Ижевске сбил двух девушек-пешеходов и скрылся с места происшествия
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
21 сентября жителям Ижевска порекомендовали пересесть на общественный транспорт
Подозреваемого в поджоге жилого дома задержали в Ижевске
Сергей Бодров-старший приедет в Ижевск на День оружейника
Пьяная девушка-водитель сбила мужчину на скутере в Ижевске
Первый снег в Удмуртии может пойти уже на следующей неделе
Ижевчанин осужден за развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки
На трассе Удмуртии загорелся грузовик с полуприцепом
Директора организации Ижевска осудили за отмывание почти миллиона рублей
По какой причине протекала крыша новой «умной» остановки в Ижевске
Президент России Владимир Путин возможно примет участие в праздновании Дня оружейника в Ижевске
На фасадах домов у Вечного огня в Ижевске появились постеры
Спортсмены из Удмуртии взяли «серебро» на чемпионате мира по паравелоспорту
Бесплатная медицина в Удмуртии становится менее доступной
Ижевск вошел в топ городов с наибольшим ростом цен на новостройки
Роботов с искусственным интеллектом начали разрабатывать в Ижевске
Школьников Ижевска посвятят в Юнармию в День Оружейника
Сквер начали благоустраивать в Ленинском районе Ижевска
Новорожденная девочка пострадала в ДТП недалеко от Ижевска
100 тысяч рублей мог потерять житель Удмуртии из-за мошенников
Московские критики высоко оценили спектакль из Ижевска
Пять детских садов в Ижевске откроются после ремонта
Новое граффити появится в Ижевске
Топ-8 фотографий с Рыжего фестиваля в Ижевске