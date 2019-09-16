В половине всех соцучреждений Ижевска включили отопление

СЕГОДНЯ 16:48 2019-09-16T16:48:10+03:00

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В Ижевске уже более половины социальных учреждений подключены к отоплению. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, на данный момент 61% дошкольных учреждений, 54% учебных заведений, 60% медицинских организаций и 8% многоквартирных домов подключены к отоплению. Всего планируется обеспечить теплом 2960 многоквартирных домов, 220 зданий дошкольных учреждений, 170 зданий учебных заведений и 119 медицинских организаций.

Подача тепла в жилые дома будет проходить в соответствии с погодой – при условии, если в течение пяти дней температура будет +8 градусов и ниже.

Напомним, что жители могут подключиться к централизованной системе отопления раньше срока. Для этого нужно принять решение на общем собрании собственников и обратиться в свою управляющую компанию. Тепло могут дать раньше, если дом готов к приему тепла и при отсутствии долгов за потребление тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU