Водитель в Ижевске сбил двух девушек-пешеходов и скрылся с места происшествия

СЕГОДНЯ 17:05 2019-09-16T17:05:30+03:00

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В Ижевске 14 сентября около 22:00 на улице Азина неустановленный водитель сбил двух девушек-пешеходов и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Девушки переходили проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходов. В результате ДТП 16-летняя девушка получила травмы, ее отвезли в больницу, 31-летней женщине была оказана помощь на месте происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили виновника. Им оказался 31-летний ижевчанин, управлявший машиной «Рено Логан». На данный момент ведется расследования ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU