Ремонт улицы Четырнадцатая завершился в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:05 2019-09-17T06:05:32+03:00

Также там заменили бордюры и благоустроили пешеходную зону

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В Ижевске завершен ремонт очередного участка в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает пресс-служба регионального офиса нацпроекта, на этот раз привели в порядок улицу Четырнадцатая: от ул. Новоажимова до пересечения с ул. Телегина.

Фото: пресс-служба национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

– В процессе ремонтных работ, дорожниками проведен комплекс ремонтно-восстановительных работ: снято изношенное дорожное покрытие, выполнен локальный ремонт наиболее поврежденных участков и уложены два слоя асфальтобетонного покрытия, – говорится в сообщении.

Отметим, что также на участке установили новые бордюрные камни протяженностью 875 метров, до уровня проезжей части поднято 16 колодцев, благоустроена пешеходная зона – построены 1070 кв. м тротуаров и приведены в порядок прилегающие газоны.

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ИСТОЧНИК KP.RU