Мост через реку Агрызка отремонтируют в Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:05 2019-09-17T07:05:06+03:00

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В Удмуртии с 20 сентября начнут ремонтировать мост через реку Агрызка возле д. Баграш-Бигра. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования «Малопургинский район».

Сейчас на объекте ведут подготовительные работы, а затем там установят светофоры с интервалом в две минуты. Также организуют реверсивное движение в обоих направлениях и сузят дорогу на одну полосу.

Отметим, что водителей просят быть внимательными и заранее корректировать свой график.

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ИСТОЧНИК KP.RU