Мост через реку Агрызка отремонтируют в Удмуртии
В Удмуртии с 20 сентября начнут ремонтировать мост через реку Агрызка возле д. Баграш-Бигра. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования «Малопургинский район».
Сейчас на объекте ведут подготовительные работы, а затем там установят светофоры с интервалом в две минуты. Также организуют реверсивное движение в обоих направлениях и сузят дорогу на одну полосу.
Отметим, что водителей просят быть внимательными и заранее корректировать свой график.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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