«Биоинженерный класс» открылся на базе лицея №25 в Ижевске
1 сентября на базе Лицея №25 и Института естественных наук УдГУ был создан биоинженерный класс, в рамках которого осуществляется современное практико-ориентированное образование.
В биоинженерном классе обучается 25 десятиклассников. Учащиеся могут сами определять предметы, которые планируют изучать углубленно, формировать свой индивидуальный учебный план.
– Учебный процесс реализуется с использованием современных технологий (метода проектов, ИКТ, блочно-модульной технологии). С целью профессионального самоопределения реализуется программа сотрудничества с предприятиями республики, система визит – профессоров, – рассказали в пресс-службе городской администрации.
В ходе психологических тренингов «Управляй собой», «Реализуй себя», «Формируем лидерские качества» планируется расширять возможности социализации школьников.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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