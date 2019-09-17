Три населенных пункта Удмуртии участвуют в конкурсе на самое смешное название

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-17T10:14:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Три населенных пункта в Удмуртии участвуют в конкурсе на самое смешное название в России. Всех участников можно посмотреть на сайте организатора конкурса – сервисе Туту.ру.

На данный момент проводится третий этап голосования, всего их состоится 10. Проголосовать можно до 21 сентября, а итоги подведут в ноябре.

Всего в третьем этапе участвует 10 деревень: Балдейка, Подмой и Люк (Удмуртия), Свиногорье (Республика Татарстан), Русская Швейцария (Республика Башкортостан), Париж (Челябинская область), Радиомайка (Челябинская область), Дикая Гарь (Пермский край), Невидимка (Пермский край) и Незевай (Свердловская область).

Кстати, в прошлом году в этом конкурсе выиграла деревня Чуваки, что в Пермском крае.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Вот это да! Уроженка Удмуртии выиграла в международном конкурсе красоты.

- За что группа жителей Пермского края заплатит 400 тысяч рублей Удмуртии.

- Друзья, вы можете помочь выбрать «Лучшую клинику – 2019» в медицинском конкурсе. Для этого достаточно зайти на сайт и проголосовать за то медицинское учреждение, которому вы доверяете.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU