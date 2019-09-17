2019-09-17T10:14:46+03:00
Общество

Три населенных пункта Удмуртии участвуют в конкурсе на самое смешное название

Голосование продлится до 21 сентября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: https://names.tutu.ru/Фото: https://names.tutu.ru/
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Три населенных пункта в Удмуртии участвуют в конкурсе на самое смешное название в России. Всех участников можно посмотреть на сайте организатора конкурса – сервисе Туту.ру.

На данный момент проводится третий этап голосования, всего их состоится 10. Проголосовать можно до 21 сентября, а итоги подведут в ноябре.

Всего в третьем этапе участвует 10 деревень: Балдейка, Подмой и Люк (Удмуртия), Свиногорье (Республика Татарстан), Русская Швейцария (Республика Башкортостан), Париж (Челябинская область), Радиомайка (Челябинская область), Дикая Гарь (Пермский край), Невидимка (Пермский край) и Незевай (Свердловская область).

Кстати, в прошлом году в этом конкурсе выиграла деревня Чуваки, что в Пермском крае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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