Три населенных пункта Удмуртии участвуют в конкурсе на самое смешное название
Три населенных пункта в Удмуртии участвуют в конкурсе на самое смешное название в России. Всех участников можно посмотреть на сайте организатора конкурса – сервисе Туту.ру.
На данный момент проводится третий этап голосования, всего их состоится 10. Проголосовать можно до 21 сентября, а итоги подведут в ноябре.
Всего в третьем этапе участвует 10 деревень: Балдейка, Подмой и Люк (Удмуртия), Свиногорье (Республика Татарстан), Русская Швейцария (Республика Башкортостан), Париж (Челябинская область), Радиомайка (Челябинская область), Дикая Гарь (Пермский край), Невидимка (Пермский край) и Незевай (Свердловская область).
Кстати, в прошлом году в этом конкурсе выиграла деревня Чуваки, что в Пермском крае.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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