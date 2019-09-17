Уроженка Удмуртии победила в международном конкурсе Мiss Tourism Global City 2019 в Китае

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-17T10:12:19+03:00

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Уроженка Удмуртии (Можга) Алина Девятых стала победителем в международном конкурсе Мiss Tourism Global City* 2019, который проходил в Китае.

- 48 участников и я победитель, я очень счастлива быть здесь. Большое спасибо всем, кто помогал и поддерживал меня, это был действительно потрясающий конкурс. Я собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы этот мир стал лучше, - написала Алина на своей странице «ВКонтакте».

Финал конкурса красоты прошел в Китае 14 сентября. На данный момент Алина живет в Казани.

Напомним, ижевчанка, получившая титул «Миссис Россия», рассказала, как она попала на конкурс и почему в них нужно участвовать.

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- Мы уже рассказывали про ижевчанку Таню Бурмистрову, которая делает шикарные кадры в самых обычных уголках города. Девушка поделилась очередными снимками.

- Участница шоу «Адская кухня» рассказала о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться в борьбе за главный приз, «Комсомолке».

*Мисс туризм глобал сити

- Друзья, вы можете помочь выбрать «Лучшую клинику – 2019» в медицинском конкурсе. Для этого достаточно зайти на сайт и проголосовать за то медицинское учреждение, которому вы доверяете.

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ИСТОЧНИК KP.RU