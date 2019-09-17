За незаконный отстрел лося в Удмуртии осудили группу жителей Пермского края
В Удмуртии вынесли приговор четырем жителям Пермского края, которых обвиняли в незаконной охоте. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.
- В феврале 2018 года подсудимые, не имея права на охоту и соответствующего разрешения, подстрелили лося на территории охотничьих угодий «Дебесское районное общество охотников и рыболовов», - сообщает ведомство.
На судебном заседании подсудимые не признали свою вину, ущерб составил 80 тысяч рублей. При этом вина подозреваемых была полностью доказана. Суд назначил каждому из группы штраф в размере 100 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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