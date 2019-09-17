Замглавы администрации Ижевска может стать заместитель гендиректора Корпорации развития Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:01 2019-09-17T15:02:40+03:00

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В эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал об изменениях в структуре администрации. А также, чья кандидатура рассматривается в качестве замглавы.

- В структуре администрации был первый зам, на последней поправке гордумы мы сократили должность и будет пять заместителей, четыре функциональных и один заместитель руководителя аппарата. 26 сентября будет решено, кто станет заместителем. На данный момент рассматривается кандидатура Алпашаевой Динары, проходят процедуры проверки. После этого будет создан акт о назначении, - рассказал Олег Бекмеметьев.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев о назначении нового заместителя, будет ли слияние школ 30 и 40 и количестве техники для уборки снега 00:00 00:00

На данный момент Динара Ядигаровна работает заместителем гендиректора по правовой и административной работе Корпорации развития Удмуртии. Как отметил глава Ижевска, с Динарой Алпашаевой он реализовывал несколько проектов в Глазове.

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ИСТОЧНИК KP.RU