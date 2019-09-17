2019-09-17T12:20:35+03:00
Общество

Будут ли объединять школы №№30 и 40 в Ижевске

Ранее такая информация взбудоражила родителей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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В Ижевске школы №30 и 40 не будут объединять. Об этом сообщил в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) глава города Олег Бекмеметьев.

- Такой эксперимент попытались реализовать, но на сегодня могу сказать, что ни 30 ни 40 школы не будут участвовать в этом. Будем более детально изучать учреждения, которые могут участвовать, далее обсуждать с общественностью. При всеобщем согласии будем реализовывать, - рассказал Олег Николаевич.

Напомним, Уже несколько недель обсуждают объединение 30-й и 40-й школ в Ижевске. Какая есть последняя информация? Для чего это хотят сделать? И что думают родители учеников? Обо всем этом в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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