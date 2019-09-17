На замену паркета в Дворце Пионеров в Ижевске нужно 4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-17T12:36:59+03:00

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Чтобы полностью заменить паркет во Дворце детского (юношеского) творчества в Ижевске, необходимо 4 миллиона рублей. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев во время прямого эфира на радио «КП-Ижевск» (107.6 FM)(12+).

- За время существования здания, а это 40 лет, ни разу не делали толком капитальный ремонт. И мы сами видим, к чему это привело. Когда накопилась влага, весь паркет покорежило. И нужна его полная замена. Мы экстренно сделали сметные расчеты и стоимость ремонта составит 4 миллиона рублей, - сообщил Олег Бекмеметьев.

Он отметил, что эти средства внесли в план корректировки бюджета, который обсудят депутаты в сентябре. После их одобрения, объявят конкурс на выбор подрядчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU