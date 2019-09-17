Жителя Удмуртии искали в ночном лесу

СЕГОДНЯ 15:46 2019-09-17T15:46:23+03:00

Он не сразу смог дозвониться до службы 112

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В Удмуртии искали пропавшего в лесу мужчину. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

- 13 сентября около 19:00 поступило сообщение о потерявшемся в лесном массиве мужчине. Он имел при себе телефон, но до службы 112 мужчина смог дозвониться только после того, как влез на дерево. На поиски выехали полиция, поисково-спасательная служба, ПСО «Регион 18» и работники лесничества, мужчину искали около трех часов, - сообщается в группе.

В итоге потерявшегося жителя Удмуртии нашли в 3-4 км от ближайших населенных пунктов, в болотистой местности у реки. Мужчина устал, страдал от обезвоживания и после оказания необходимой помощи смог дойти до места эвакуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU