Благоустройство части Центральной площади в Ижевске завершилось
В Ижевске завершилось благоустройство части Центральной площади. Ее презентовали общественности и журналистам.
Фото: Сергей Грачев
Обновленный участок сможет вместить около 100 тысяч человек, на территории заменили 20 тысяч кв. м брусчатки и плитки, обустроили 7 тысяч кв. м зеленых насаждений и газона. Также на благоустроенной территории появился 171 светильник, высажены 112 деревьев, установлены арт-объекты, новые скамейки и урны. При этом обустроена система ливневой канализации, а зона зеленых насаждений оборудована системой автополива.
Фото: Анастасия Захарова
- На примере благоустройства Центральной площади мы еще раз убеждаемся, что мелочей не бывает. Нужно очень внимательно подходить к выбору организации, которая занимается проектированием. Следить за работами «план-график - план-факт», что и делалось на Центральной площади. Еженедельно проводились осмотры с участием заказчика, подрядчика, строителей, проектной организации, чтобы на дальних подступах увидеть проблемы, которые могут возникнуть, - рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.
Фото: Анастасия Захарова
Главным объектом на территории площади стал светомузыкальный фонтан, открытие которого состоится 19 сентября, в День оружейника. Зрители смогут увидеть лазерное шоу, под музыкальное сопровождение.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- «В этом году была нехватка техники и механизаторов»: как Ижевск готовится к зиме.
- Жителя Удмуртии искали в ночном лесу. Чем завершились поиски.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»