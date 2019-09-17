Благоустройство части Центральной площади в Ижевске завершилось

СЕГОДНЯ 17:27 2019-09-17T17:27:55+03:00

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В Ижевске завершилось благоустройство части Центральной площади. Ее презентовали общественности и журналистам.

Фото: Сергей Грачев

Обновленный участок сможет вместить около 100 тысяч человек, на территории заменили 20 тысяч кв. м брусчатки и плитки, обустроили 7 тысяч кв. м зеленых насаждений и газона. Также на благоустроенной территории появился 171 светильник, высажены 112 деревьев, установлены арт-объекты, новые скамейки и урны. При этом обустроена система ливневой канализации, а зона зеленых насаждений оборудована системой автополива.

Фото: Анастасия Захарова

- На примере благоустройства Центральной площади мы еще раз убеждаемся, что мелочей не бывает. Нужно очень внимательно подходить к выбору организации, которая занимается проектированием. Следить за работами «план-график - план-факт», что и делалось на Центральной площади. Еженедельно проводились осмотры с участием заказчика, подрядчика, строителей, проектной организации, чтобы на дальних подступах увидеть проблемы, которые могут возникнуть, - рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Фото: Анастасия Захарова

Главным объектом на территории площади стал светомузыкальный фонтан, открытие которого состоится 19 сентября, в День оружейника. Зрители смогут увидеть лазерное шоу, под музыкальное сопровождение.

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ИСТОЧНИК KP.RU