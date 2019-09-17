2019-09-17T17:27:55+03:00
Общество

Благоустройство части Центральной площади в Ижевске завершилось

17 августа обновленный участок был презентован общественности
Дарья ПОРСЕВААнастасия Захарова
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Ижевске завершилось благоустройство части Центральной площади. Ее презентовали общественности и журналистам.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Обновленный участок сможет вместить около 100 тысяч человек, на территории заменили 20 тысяч кв. м брусчатки и плитки, обустроили 7 тысяч кв. м зеленых насаждений и газона. Также на благоустроенной территории появился 171 светильник, высажены 112 деревьев, установлены арт-объекты, новые скамейки и урны. При этом обустроена система ливневой канализации, а зона зеленых насаждений оборудована системой автополива.

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

- На примере благоустройства Центральной площади мы еще раз убеждаемся, что мелочей не бывает. Нужно очень внимательно подходить к выбору организации, которая занимается проектированием. Следить за работами «план-график - план-факт», что и делалось на Центральной площади. Еженедельно проводились осмотры с участием заказчика, подрядчика, строителей, проектной организации, чтобы на дальних подступах увидеть проблемы, которые могут возникнуть, - рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Главным объектом на территории площади стал светомузыкальный фонтан, открытие которого состоится 19 сентября, в День оружейника. Зрители смогут увидеть лазерное шоу, под музыкальное сопровождение.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «В этом году была нехватка техники и механизаторов»: как Ижевск готовится к зиме.

- Жителя Удмуртии искали в ночном лесу. Чем завершились поиски.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Педиатр из Ижевска рассказала о том, для чего нужна вакцинация
29-летнюю ижевчанку обвиняют в смерти мужа
Жителя Удмуртии искали в ночном лесу
«В этом году была нехватка техники и механизаторов»: как Ижевск готовится к зиме
Замглавы администрации Ижевска может стать заместитель гендиректора Корпорации развития Удмуртии
45-летняя женщина погибла под колесами машины в Ижевске
На замену паркета во Дворце пионеров в Ижевске нужно 4 миллиона рублей
Будут ли объединять школы №№30 и 40 в Ижевске
Два человека скончались в ДТП в Удмуртии
Тренировочные полеты «Соколов России» состоятся в Ижевске 20 сентября
Три населенных пункта Удмуртии участвуют в конкурсе на самое смешное название
Уроженка Удмуртии победила в международном конкурсе Мiss Tourism Global City 2019 в Китае
За незаконный отстрел лося в Удмуртии осудили группу жителей Пермского края
«Биоинженерный класс» открылся на базе лицея №25 в Ижевске
Мост через реку Агрызка отремонтируют в Удмуртии
Активисты ОНФ предложили перенести пешеходные переходы около трех школ Ижевска
Ремонт улицы Четырнадцатая завершился в Ижевске
Водитель в Ижевске сбил двух девушек-пешеходов и скрылся с места происшествия
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
В половине всех соцучреждений Ижевска включили отопление
21 сентября жителям Ижевска порекомендовали пересесть на общественный транспорт
Подозреваемого в поджоге жилого дома задержали в Ижевске
Сергей Бодров-старший приедет в Ижевск на День оружейника