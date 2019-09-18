2019-09-18T06:11:59+03:00
Общество

Остановки на Центральной площади в Ижевске стали умнее

Туда вмонтировали информационное табло
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
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Во вторник, 17 сентября, модернизировали остановки, которые располагаются на Центральной площади Ижевска. Как сообщает пресс-служба города, вмонтировали городские смартфоны.

- Это информационное табло с актуальной информацией и интерактивными модулями, - уточнили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Ижевска

Фото: пресс-служба Ижевска

Напомним, что эти остановочные комплексы называются «умными», так как снабжены всевозможными дополнениями: часы, видеонаблюдение, возможность передачи Wi-Fi. Кроме того, изначально установили комплексы не такой большой вмести, но из-за жалоб жителей, решили их удлинить.

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Журналист "Комсомолки" побывал на обновленной Центральной площади. Как теперь будет выглядеть территория смотрите на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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